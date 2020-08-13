ПриватБанк пожаловался в НАБУ на судью в деле по иску оффшорных компаний Суркисов

Государственный ПриватБанк 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты.

«В действиях судьи Печерского районного суда Киева Вовка усматриваются признаки уголовных преступлений, а именно: злоупотребление властью и вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда», — сообщила пресс-служба банка в четверг.

В заявлении в НАБУ банк, в частности, подчеркнул, что судья Вовк принял к рассмотрению заявления истцов в нарушение требований законодательства и злоупотребляя служебным положением.

Как сообщалось, ПриватБанк 10 августа обратился в Печерский районный суд Киева с заявлением об отстранении судьи Вовка от рассмотрения дела № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения.

Согласно сообщению пресс-службы ПриватБанка, заявление банка об отстранении Вовка должно быть рассмотрено другим судьей Печерского районного суда Киева до следующего заседания по делу, назначенного на 14 августа.