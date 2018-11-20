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Россияне почти перестали делать сбережения

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Россияне почти перестали делать сбережения

Россияне в январе-сентябре этого года отложили в качестве сбережений всего 4% своего дохода, что является минимумом за указанный период с 2004 года и в три раза меньше, чем в 2015 году. Об этом говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), распространенном во вторник.

«Доля денежных доходов, использованных на сбережения, в январе-сентябре 2018 года составила 4,2% и стала минимальной в указанный период с 2004 года. Снижение указанной доли обусловлено, в том числе, ростом задолженности по кредитам физическим лицам», — говорится в материале. В исследовании также уточняется, что в январе-сентябре 2017 года россияне отложили 6,8%, за аналогичный период 2016 года — 9,9%, 2015 года — 13,4% доходов.

Отмечается, что доля денежных доходов, потраченных на оплату товаров и услуг, составила в январе-сентябре 2018 года 78,2%, что выше уровня, наблюдавшегося в такой же период 2013-2017 годах. Так, в прошлом году в январе-сентябре 2017 года россияне на товары и услуги потратили 76,7%, пять лет назад — 76%. «В целом доля денежных доходов, потраченных на оплату товаров и услуг, в указанный период стала наибольшей, начиная с 2004 года», — отмечается в мониторинге.

Указывается, что, по данным Центрального банка РФ, кредиты физическим лицам в январе-сентябре 2018 года выросли на 16,7% (для сравнения: в такой же период 2017 года — лишь на 8,4%). Основной прирост кредитов произошел за счет ипотеки (рост за январь-август 2018 года на 15,0%), а также за счет необеспеченных потребительских ссуд (14,6%). При этом объем просроченной задолженности по кредитам на 1 октября 2018 года составил 5,7% общего объема кредитной задолженности (для сравнения: на 1 октября 2017 года — 7,5%).

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«На фоне исчерпания индивидуального и внутрисемейного „запаса прочности“, дополненного сокращением социального капитала, в последнее время фиксируются рекордные объемы потребительского кредитования. Как показывают данные мониторинга, более пятой части населения испытывают трудности с возвратом полученных кредитов или опасаются возникновения таких сложностей в ближайшем будущем», — говорится в мониторинге.

Россия, бедность, сбережения
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