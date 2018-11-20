Мураев собирается противостоять праворадикалам в борьбе за свободу слова в Украине

Лидер политической партии «Наши» Евгений Мураев призвал своих сторонников пикетировать завтрашний пикет праворадикальной организации «УНА-УНСО», которая заявила о своих намерениях блокировать телеканал «Наш» 21 ноября.

«У нас тут очередные пикетчики, неспособные отличить не то, что чью-то руку, а сплошь и рядом путающие голову с морщинистой задницей. Зрады там так плотно переплелись, что у парней ужасная картина мира: какой-то «еще один пророссийский телеканал». Такое ощущение, что они растут как грибы и только храброе УНСО способно обратить на это внимание несчастных украинцев. Или на себя, что вероятнее. Поэтому призываю всех наших сторонников и просто неравнодушных людей собраться пикетировать пикет»,- написал на своей странице в facebook политик.

Представители националистической организации разместили на своем сайте анонс, в котором они и объявили о пикетировании телеканала «Наш». Отметим, это уже второй случай агрессивного поведения националистических группировок, о котором политик знает не понаслышке. Так несколько дней назад, радикально настроенные молодые люди заблокировали сторонников партии «Наши» в отеле в Одессе.

По словам очевидцев, между собой представители нацкорпуса общались на русском языке, переходя на украинский только во время записи на камеру.

Сам Мураев, призвал представителей националистических организаций обратить внимание на действия нынешнего президента, а также на свободу слова в Украине.

«Давайте обратим внимание «националистической», безработной молодежи на то, что делает с их страной Порошенко и кумовья. А внимание всех остальных на то, что тот же персонаж снова пытается загнать в стойло независимые СМИ, не желающие мычать по команде с Банковой",- подчеркнул политик.