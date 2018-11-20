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Мураев собирается противостоять праворадикалам в борьбе за свободу слова в Украине

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Мураев собирается противостоять праворадикалам в борьбе за свободу слова в Украине

Лидер политической партии «Наши» Евгений Мураев призвал своих сторонников пикетировать завтрашний пикет праворадикальной организации «УНА-УНСО», которая заявила о своих намерениях блокировать телеканал «Наш» 21 ноября.

«У нас тут очередные пикетчики, неспособные отличить не то, что чью-то руку, а сплошь и рядом путающие голову с морщинистой задницей. Зрады там так плотно переплелись, что у парней ужасная картина мира: какой-то «еще один пророссийский телеканал». Такое ощущение, что они растут как грибы и только храброе УНСО способно обратить на это внимание несчастных украинцев. Или на себя, что вероятнее. Поэтому призываю всех наших сторонников и просто неравнодушных людей собраться пикетировать пикет»,- написал на своей странице в facebook политик.

Представители националистической организации разместили на своем сайте анонс, в котором они и объявили о пикетировании телеканала «Наш». Отметим, это уже второй случай агрессивного поведения националистических группировок, о котором политик знает не понаслышке. Так несколько дней назад, радикально настроенные молодые люди заблокировали сторонников партии «Наши» в отеле в Одессе.

По словам очевидцев, между собой представители нацкорпуса общались на русском языке, переходя на украинский только во время записи на камеру.

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Сам Мураев, призвал представителей националистических организаций обратить внимание на действия нынешнего президента, а также на свободу слова в Украине.

«Давайте обратим внимание «националистической», безработной молодежи на то, что делает с их страной Порошенко и кумовья. А внимание всех остальных на то, что тот же персонаж снова пытается загнать в стойло независимые СМИ, не желающие мычать по команде с Банковой",- подчеркнул политик.

УНА-УНСО, Евгений Мураев
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Вторник, 20 ноября 2018
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