В Киеве горело помещение, где планировали разместить новый канал Мураева

Днем во вторник произошел пожар в помещении на территории киевского электротехнического завода «Транссигнал», никто не пострадал.

Как сообщил в эфире телеканала «112. Украина» представитель пресс-службы ГСЧС Киева Александр Макушенко, сообщение о пожаре поступило в 14.09 о том, что на 5 этаже производственного пятиэтажного корпуса горели строительные материалы на площади 60 кв. м. «Уже в 14. 37 пожар был локализован, а в 14:57 ликвидирован полностью. Никто не пострадал», — сказал представитель ГСЧС.

По его словам, было привлечено 7 ед. техники и 30 пожарных. Причины пожара выясняются.

Оказавшийся рядом с местом события экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко написал в Фейсбуке, что в этом помещении находится новый телеканал Евгения Мураева. «Горело непосредственно в помещении канала», — сказал он позднее по телефону в эфире канала «112.Украина».

Сам Мураев позже написал в Фейсбуке, что находится на месте пожара вместе с Червоненко. «Встретились с экс-министром МЧС на пожаре. Слава Б.гу никто не пострадал. МЧС на уровне, спасибо, ребята. А искусство нельзя уничтожить ©. Станем только сильнее. Скоро будет, как бы кто ни не любил синематограф», — написал Мураев в Фейсбук.