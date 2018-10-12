Мураев: Наши церкви не отдадим! Не играйте с огнем!

Сегодня уже очевидно, что предоставление автокефалии, вчерашним решением синода Константинопольского патриархата, не состоялось.
Евгений Мураев на своей официальной странице в Facebook отреагировал на решение синода Константинопольского патриархата.
«Порошенко, как обычно, лжёт, пытаясь свой позорный недуг в очередную „перемогу“ определить. Задекларировано только начало процесса создания Единой поместной церкви в Украине, который вызывает очень много вопросов и пока непонятно, сколько понадобиться времени и чем он в итоге завершится», — отметил политик.
Мураев уверен, что манипуляции с религиозным вопросом власти используют в своих политических интересах.
«Но власть, со стремящимся к нулю рейтингом, пытается использовать религию в своих политических интересах и заставить миллионы православных верующих играть в свои грязные игры», — заявил нардеп.
Политик также подчеркнул, что в Украине давно существует своя Украинская православная церковь, признанная во всем мире.
«Административный центр Украинской православной церкви находится в Киеве, а не в Москве, как бы не спекулировали манипуляторы. Украинская православная церковь — единственная каноническая православная церковь на территории Украины, признанная всеми без исключения поместными православными церквями в мире», — написал Мураев.
В своем заявлении народный депутат сделал акцент на том, что власть провоцирует религиозный конфликт в Украине, который может иметь кровавые последствия.
«Временщики, которых через полгода уже не будет у власти, ради своих шкурных, предвыборных интересов, провоцируют религиозный конфликт и ведут Украину к религиозной войне. Деление на правильных и неправильных сулит гипотетическую возможность мобилизации их электората. Им все равно, что это неминуемо создаст предпосылку для повсеместного захвата храмов, а попытки забрать их у верующих, приведут к большой крови по всей Украине», — подчеркнул политик.
Мураев также напомнил, что отвечать за последствия придется по закону.
«Отвечать за это придётся по всем законам. Хочу их сразу предупредить: наши церкви — не отдадим! Не играйте с огнём!», — резюмировал народный депутат.
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