СНБО ввел санкции против телеканала «Наш»

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении санкций против телеканалов «Наш» и «Макси-ТВ» сроком на 5 лет, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Введены санкции против компании «Наша Прага» (Макси-ТВ — Ред.), против компании «Наш 24», «Наш 365» (телеканал «Наш — Ред.) и компании, которая непосредственно является, насколько мы проинформированы, собственником всех этих компаний, которая находится на Кипре в г.Лимасол... Компания, которая находится на Кипре точно так же попала под наши ограничительные санкции сроком на 5 лет», — рассказал Данилов на пресс-конференции по итогам заседания СНБО в Харькове.

Кроме того, на срок 5 лет введены санкции против российского общества с ограниченной ответственностью «Витрина ТВ», ретранслирующего находящиеся под санкциями телеканалы.

«Что касается санкций, ООО „Витрина ТВ“, зарегистрированное в г.Москва... Это компания, которая поставляет услуги для продвижения компаний, которые находятся под санкциями на территории нашей страны — она предоставляет услуги по ретрансляции российских телеканалов, которые заблокированы на территории нашей страны. Санкции выданы на срок 5 лет», — рассказал Данилов.

На сайте Национального совета по телевидению и радиовещанию указано, что ООО «Наша Прага» является телевещателем с зарегистрированным логотипом «Макси-ТВ» в формате «Культурно-развлекательный. Фильмопоказ». ООО «Наш 365» является телевещателем с зарегистрированным логотипом «Наш» в формате «информационно-аналитический».

Владельцем телеканала «Наш» является бывший народный депутат, лидер партии «Наши» Евгений Мураев.