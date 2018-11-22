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Washington Times: британская разведка рекомендует проверить деятельность Олега Рыбачука

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Washington Times: британская разведка рекомендует проверить деятельность Олега Рыбачука

В докладе высокопоставленного британского разведчика о возможных угрозах, исходящих от России, накануне президентских и парламентских выборов в Украине, обнаружены рекомендации провести более тщательный анализ общественной деятельности Олега Рыбачука, бывшего вице-премьера и главы Администрации Президента Украины. Также рекомендуется проверить деятельность связанных с ним общественных организаций — пишет Washington Times.

Западные военные эксперты обращают внимание на гибридные инструменты российских спецслужб, поскольку именно невоенные методы составляют 80% усилий россиян в современных конфликтах. Очевидно, что Кремль попытается повлиять на результаты президентских и парламентских выборов, чтобы остановить прозападный курс Украины. России уже удавалось сделать это раньше — через шесть месяцев после «Оранжевой революции» прозападное большинство было вовлечено во внутренние конфликты. В результате — Виктор Янукович стал Премьер-министром, а затем Президентом Украины, — напоминают американские журналисты.

Для работы в обществах, имеющих сильную антироссийскую позицию, россияне традиционно используют не пророссийских политиков, а агентов, которые действуют так, как будто они разделяют позицию целевой аудитории, — считает высокопоставленный офицер британской разведки, которого журналисты Washington Times интервьюировали, чтобы понять, как российские спецслужбы ведут свои невоенные операции. Британский разведчик, специализирующийся на разоблачении агентуры российских спецслужб и кампаний дезинформации, вместе с коллегами, подготовил доклад по поводу возможных угроз прозападному курсу Украины, исходящих от России.

В докладе представлены имена людей, известных на Западе как сторонников демократических ценностей. Среди них — Олег Рыбачук, бывший вице-премьер и глава Администрации Президента Украины, который в последние годы активно участвует в построении гражданского общества. По информации британцев, во времена СССР Олег Рыбачук прошел обучение в ГРУ, а потом работал в Индии, используя в качестве прикрытия должность переводчика в государственной компании «Зарубежнефть» (которую позже возглавил Николай Токарев, руководитель Владимира Путина в дрезденской резидентуре КГБ — ред.). Офицер спецслужб СССР Олег Рыбачук имел регулярные контакты с индийскими политическими партиями и предоставлял им финансирование, о чем, по словам британского разведчика, имеются неоспоримые доказательства также у индийской контрразведки. Источник исключил возможность того, что Рыбачук прекратил свое сотрудничество с российскими службами безопасности, поскольку он по-прежнему обладает чрезвычайно чувствительной информацией о российских агентах в Индии, что является очень важной информацией для Москвы.

Авторы статьи в Washington Times призывают провести более тщательный анализ деятельности г-на Рыбачука в Украине, который оставил вершину политической сцены и скрылся в тени ряда гражданских организаций, где он является членом руководящих органов.

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Ранее о работе Рыбачука на советские спецслужбы уже заявляли экс-руководитель ГУР генерал-лейтенант Александр Скипальский и экс-руководитель СВР Украины генерал армии Николай Маломуж. Сам Олег Рыбачук признает, что имел контакты с советскими и российскими спецслужбами, но отказывается раскрывать какие-либо детали.

СМИ, разведка, Олег Рыбачук
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