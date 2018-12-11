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Олег Рыбачук «сливал» студенческий Майдан, - расследование СМИ

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Олег Рыбачук «сливал» студенческий Майдан, - расследование СМИ

«Один из координаторов студенческого Майдана Олег Рыбачук причастен к разрушению протестного движения изнутри и должен дать показания правоохранительным органам», — заявляют участники Революции Достоинства в журналистском расследовании.

Состоянием на 26 ноября 2013 года, протестующие были разделены на два крыла — студенческий «Майдан без политики» (именно они пострадали от бесчеловечных действий «Беркута» 30 ноября) и политическая оппозиция, митингующая на Европейской площади. По словам участников, разделения людей на два лагеря — было технологией, которая применялась режимом Януковича для контроля уличных протестных действий. С этой целью возглавить уличные протесты были отправлены лояльные к власти гражданские активисты.

Несмотря на попытки объединить два лагеря, которые предпринимались членами Координационного Совета Евромайдана Игорем Луценко, Владимиром Вяторовичем и другими, Олег Рыбачук всячески препятствовал такому объединению.

«Я считал, что такое объединение является важным и желательным. Ситуация двух Майданов активно использовалась для поддержания недоверия к политикам. Объективно это способствовало планам администрации Януковича максимально разделить проукраинские силы на несколько враждующих групп», — рассказывает исполнительный директор Центра ближневосточных исследований, член Наблюдательного Совета Фонда «Відродження» Игорь Семиволос.

В тот же день, 29 ноября, представитель «Правого сектора» со сцены пытался предупредить студентов о готовящемся нападении «титушек», однако именно Олег Рыбачук отключил ему микрофон. На видео, предоставленном в расследовании, можно увидеть, как Рыбачук делает вид, что не понимает просьб толпы вернуть микрофон выступавшему. За 4 часа до начала избиения студентов представители «рыбачуковской» части Координационного совета заявляют, что покидают Майдан, поскольку у них закончились деньги, топливо и дрова. На одном из видео можно услышать фразу: «Через три часа тут ничего уже не будет».

«Это факт, Рыбачук начал вывозить аппаратуру с Майдана перед разгоном. Но кто такой Рыбачук? Зачем ему придавать какой-то вес? Есть догадка, что он работал на Левочкина-Фирташа», — считает политолог Валентин Гладких.

Утром 1 декабря, после избиения студентов, журналист Андрей Дзындзя спрашивал у Олега Рыбачука: «Почему вы не предупредили, что будет нападение на студентов? Где вы были, когда избивали людей?». Но Рыбачук так и не смог ответить на эти вопросы, вид у него был откровенно перепуганный.

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Другие участники событий также считают, что Олег Рыбачук работал на Администрацию Президента Януковича и мог сотрудничать с Левочкиным и Фирташем. Ранее информацию о сотрудничестве Рыбачука с Главой Администрации Януковича Сергеем Левочкиным в своей статье для Foreign Policy Digest также озвучивал старший аналитик Пентагона командор Джеймс Дюрсо.

Майдан, Олег Рыбачук
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