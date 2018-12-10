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Полковник ГУР: Рыбачук должен ответить на вопросы о сотрудничестве с РФ

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Полковник ГУР: Рыбачук должен ответить на вопросы о сотрудничестве с РФ

Обвинения в сотрудничестве с советскими и российскими спецслужбами опубликованные в издании The Washington Times в адрес известного украинского общественного деятеля Олега Рыбачука должны стать предметом анализа, как экспертного сообщества, так и соответствующих правоохранительных органов. Об этом в комментарии Guildhall заявил, экс-сотрудник Главного управления разведки Украины, полковник Юрий Смищук.

«Ввод военного положения предусматривает усложнение работы вражеских спецслужб на территории нашего государства, а также усложнение, или существенное ослабление гибридного влияния агентуры противника, которая, как известно, бывает разная — скрытая, или открытая. Буквально недавно, издание The Washington Times опубликовало громкие обвинения в сотрудничестве с советскими и российскими спецслужбами в адрес известного украинского общественного деятеля Олега Рыбачука, который и сам в своих интервью озвучивал очень интересные аспекты своей биографии. Идет война, возникают вопиющие вопросы, которые требуют ответов и которые должны поставить соответствующие органы», — заявил полковник Смищук.

«Во-первых, какое именно элитное образование получил Олег Рыбачук по линии Министерства обороны Советского Союза, кто его одноклассники и чем они занимаются сегодня? Второе — согласно заявлению Рыбачука, в период с 2003 по 2004 год он еженедельно проводил встречи в Москве с руководящим составом ФСБ и СВР России, а также близким окружением Владимира Путина. Какова была цель этих визитов?», — отмечает экс-сотрудник ГУР.

«И в третьих. Как заявляет сам Олег Рыбачук, его российские партнеры предоставили ему информацию о том, что сотня кадетов ГРУ РФ проходили стажировку на Майдане во время Революции Достоинства. Интересно, кто эти партнёры и продолжается ли это сотрудничество сегодня?», — подытожил Юрий Смищук.

Напомним, как сообщалось ранее, консервативное американское издание The Washington Times со ссылкой на высокопоставленного британского разведчика заявила о работе Олега Рыбачука на советские и российские спецслужбы. Также, ранее эту информацию озвучивали генералы украинских спецслужб Николай Маломуж и Александр Скипальский.

разведка, Олег Рыбачук, Юрий Смищук
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