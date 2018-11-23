Бюджет-2019: Что именно проголосовали депутаты

23 ноября в 6 утра Верховная Рада приняла бюджет на 2019 год. Это рекордная дата в бюджетной истории. Так рано бюджет еще никогда не принимался. Согласно законодательству, бюджет должен быть принят до 1 декабря, но в украинских реалиях это всегда происходило позже. Однако поломать удалось не все традиции. Принятие закона сопровождалось кулуарными переговорами, ночными консультациями в комитетах и бюджетной ночью с политическими торгами за точечные поправки в обмен на голоса.

Ночной дозор

В процессе подготовки к первому чтению депутаты внесли в проект сметы более 2 тыс поправок стоимостью 2,2 трлн. грн. Большинство из них были отклонены, но часть вошла в перечень «поручений правительства» — Кабмин должен был определиться, есть ли возможность учесть эти поправки.

Возможности нашлись. Между первым и вторым чтениями правительство инициировало повышение некоторых налоговых ставок, что позволило увеличить доходы и расходы бюджета-2019 на 17,7 млрд. грн.

Новые параметры таковы: жоходы — 1,026 трлн. грн, расходы — 1,112 трлн. грн. Дефицит при этом остался неизменным — 90 млрд грн.

Минфин запланировал собрать на 2,9 млрд. больше налога на прибыль, на 9 млрд грн больше ренты на газ благодаря повышению цен на него на 23%. Еще 1,4 млрд. грн планируется получить от собственных поступлений бюджетных учреждений.

Важное изменение — Минфин учел предложение депутатов увеличить средства, перечисляемые Нацбанком на 2 млрд грн до 47,6 млрд. грн.

Дополнительный ресурс ожидается от точечного повышения различных видов рент: за использование лесных ресурсов, добычу нефти, газового конденсата и железной руды. Суммарный эффект — дополнительные 10,3 млрд. грн. Поступления от экологического налога вырастут на 1,42 млрд. грн, от акцизов — на 2,5 млрд. грн.

Парламентарии отложили до 1 июля 2019 дополнительную 9-процентную индексацию акцизов на табачные изделия, что уменьшило доходы бюджета на 6,6 млрд. грн.

«В среднем сигареты подорожают на 5 грн за пачку после первого повышения акцизов в январе и еще на 2-3 грн — после дополнительного повышения в июле», — сообщили в компании Philip Morris Ukraine. Впрочем, рынок остается конкурентным, поэтому спрогнозировать действия всех участников невозможно.

Накануне принятия бюджета пиковые дискуссии по доходам разворачивались в комитете по вопросам налоговой и таможенной политики. В частности, речь шла о законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Поправки поступали до последнего момента. Сложилась ситуация, когда комитет уже одобрил проект бюджета ко второму чтению и изменения в Бюджетный кодекс, а с доходной частью ясности не было. Последние решения по доходам принимались в закрытом режиме в приемной председателя комитета Нины Южаниной.

Главные линии конфликта — налогообложение посылок, повышение ставок экологического налога и ренты на лесные ресурсы, планы по введению автоматизированной системы контроля за оборотом горючего.

Ночью очередной виток дискуссий разгорелся вокруг различных комбинаций правок. Все они точечные и преследуют отдельные бизнес-интересы. В конце концов, парламентарии отдали свои голоса, поддержав такие изменения.

К долевому участию в развитии инфраструктуры населенного пункта не будут привлекаться заказчики в случае строительства сельскохозяйственных объектов.

С 1 января 2019 до 31 декабря 2019 к ставке рентной платы на железную руду применяется коэффициент 1,1.

Устанавливаются нулевые таможенные ставки для некоторых видов полимеров с вязкостью 78 мл/г и более.

Продолжается льготный режим ввоза электрокаров — без уплаты НДС — до 2022 года.

Освобождаются от налогообложения рентой урановые полезные ископаемые на стадии геологического изучения на основании разрешений, полученных после 1 января 2018 года.

«На доходы государственного бюджета влияния этих точечных льгот не будет», — утверждает Маркарова.

Как изменились расходы

Бюджетный комитет тоже принимал решения ночью. Разработку поправок в бюджет и Бюджетный кодекс депутаты завершили 22 ноября около пяти утра. Финальный этап переговоров также велся в приемной председателя комитета Андрея Павелко в закрытом режиме. Впрочем, аврального формата рассмотрения поправок в бюджетную ночь в бюджетном комитете не было.

Дополнительные средства планируется потратить на оборону, образование, медицину, некоторые социальные программы. Основные расходные изменения таковы:

Появилась субвенция на социально-экономическое развитие в размере 4,9 млрд. грн. Изначально планировалось, что это произойдет благодаря уменьшению ресурса на государственный фонд регионального развития, однако депутаты изобрели свой велосипед. Парламентарии сократили расходы на поддержку аграриев и ремонт дорог — по 1 млрд грн по каждому направлению.

Депутаты уточнили распределение ряда субвенций и дотаций между населенными пунктами. Также Минфин опубликовал данные о расчете реверсной и базовой дотаций. Ранее Счетная палата раскритиковала Минфин за отсутствие распределения 15 из 37 трансфертов для населенных пунктов. Объем образовательной субвенции уменьшился на 1,4 млрд. грн из-за уменьшения нераспределенного остатка.

Народные избранники передумали переводить содержание учреждений третьего-четвертого уровней аккредитации на местные органы власти. Их продолжит финансировать государственный бюджет. В бюджете не это дополнительно предусмотрено 400 млн грн.

Депутаты также предусмотрели новый источник доходов на приобретение сканеров для ГФС. На это уйдет 10% средств от перевыполнения плана по таможенным платежам.

Парламент выделил 20 млрд грн из запланированных 55,1 млрд. грн на монетизацию субсидий — на их выплату «живыми» деньгами. Как пояснил министр социальной политики Андрей Рева, монетизация будет происходить через Ощадбанк и коснется новых получателей субсидий, которые оформят их в 2019 году.

«Получатели субсидий не смогут направлять средства на другие цели — Ощадбанк будет переводить их только на конкретные счета. Если по результатам отопительного сезона у человека остался неиспользованный остаток, его можно будет снять и потратить по собственному желанию», — пояснил Рева.

По его словам, нормативные акты, которые определяют правила монетизации, правительство планирует опубликовать в ближайшие дни.

Депутаты выделили дополнительные 1,5 млрд. грн на реализацию мероприятий по повышению качества образования, 1 млрд грн — в фонд президента на развитие научных программ для молодежи, 472 млн грн — на обновление материально-технической базы вузов.

В сфере здравоохранения депутаты увеличили расходы на 300 млн грн на лечение людей за рубежом. Еще 473 млн грн выделено на экспериментальное лечение и диагностику в учреждениях Минздрава и Национальной академии медицинских наук, 626 млн грн — на медицинские мероприятия по отдельным государственным программам.

По итогам первого полугодия 2019 правительство планирует подготовить изменения в бюджет по увеличению образовательной и медицинской субвенций местным бюджетам.

Еще одна задача — рассмотреть возможность предоставления «Укргидроэнерго» государственных гарантии на строительство Днестровской гидро-аккумулирующей станции. Речь идет о льготных условиях — без обязательства обеспечивать гарантии имуществом и платить в бюджет плату за предоставление государственных гарантий.

Минобороны дополнительно получило 1 млрд грн на поддержку арсеналов и складов, МВД — 400 млн грн на оплату труда и капитальные расходы.

«Укрпочта» получила 500 млн грн на доставку пенсий. Руководитель компании Игорь Смелянский настаивал на повышении этого тарифа с 0,79% до 1,78% от суммы пенсионных выплат в городах и с 1,56% до 2,56% — в селах. В противном случае доставка пенсий могла оказаться под угрозой.

Новые старые риски

В принятом законе о государственном бюджете есть ряд рискованных показателей.

Первый — доходы от НБУ. Запланированы 47,6 млрд. грн — это на 12,7 млрд. грн больше расчетов. Нацбанк переводит средства в бюджет по результатам финансового аудита и будут ли они, станет ясно после его проведения.

Второй — связан с необходимостью дополнительного ресурса на содержание новых ведомств. В бюджете заложены средства на создание агентства по управлению государственным долгом, однако накануне принятия сметы Верховная Рада назначила министра по делам ветеранов Ирину Фриз. Средства на это ведомство в бюджете не предусмотрены.

По словам Макаровой, в бюджете-2019 заложена возможность выделения дополнительного ресурса, когда Фриз начнет организовывать работу министерства и определится со структурой нового ведомства.

Третий — «евробляхи». В финплане-2019 заложен 1 млрд грн доходов от их легализации, но, по словам Маркаровой, все зависит от поведения водителей.

«Мы провели определенные расчеты, но на самом деле все зависит от того, как отреагируют люди. У нас есть некоторое представление о количестве автомобилей на еврономерах, но мы не можем точно сказать, будут ли владельцы авто растаможивать машины. Эти средства пойдут Пенсионному фонду», — пояснила она.

Четвертый — касается финансирования дефицита государственного бюджета и заключается в выполнении плана по приватизации. В год двойных выборов вероятность продажи государственного имущества на запланированные 17,1 млрд. грн крайне низкая.

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