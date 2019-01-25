Рейтинг Путина достиг минимума за 13 лет

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину снизился на 0,6%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проходил с 14 по 20 января 2019 года среди россиян в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью.
На прошлой неделе Владимиру Путину доверяли 33,4% опрошенных жителей РФ, по последним данным — 32,8% респондентов. Это новое минимальное значение за 13 лет. Уровень недоверия главе российского государства поднялся с 6,7% до 7,5%.
Уровень одобрения деятельности президента Путина изменился незначительно, снизившись на 0,1% (до 62%). Правительство России и его глава потеряли в этом рейтинге: работу местного Кабмина одобряют 37,7% респондентов (снижение на 1,8%), а работу его руководителя, премьер-министра — 33,7% (что ниже прошлого показателя на 1,3%).
Путин остается политиком, которому жители страны доверяют больше всего. На втором месте министр обороны Сергей Шойгу, чей уровень доверия также снизился. А уровень доверия главе МИДа Сергею Лаврову, который находится на третьем месте в списке, вырос:
министр обороны Сергей Шойгу: 13,7% → 13,4%;
министр иностранных дел Сергей Лавров: 9,3% → 13,1%;
лидер ЛДПР Владимир Жириновский: 9,3% → 9,5%;
премьер-министр Дмитрий Медведев: 8,3% → 7,8%;
лидер КПРФ Геннадий Зюганов: 6,2% → 5,8%.
ВЦИОМ также включил в рейтинг оппозиционера Алексея Навального и телеведущую Ксению Собчак, уровень доверия к ним снизился на 0,1%, до 1,2% и 0,1 соответственно.
Максимальный уровень недоверия респонденты высказали российскому премьеру Дмитрию Медведеву:
премьер-министр Дмитрий Медведев: 23,8% → 25,7%;
лидер ЛДПР Владимир Жириновский: 26,3% → 24,6%;
лидер КПРФ Геннадий Зюганов: 10,7% → 10,6%;
лидер «Справедливой России» Сергей Миронов: 2,4% → 2,5%;
Социологи также оценили рейтинги российских политических партий: респондентов спрашивали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшие дни. В лидерах остается прокремлевская «Единая Россия», чей рейтинг снизился более, чем на 1%. Общий рейтинг непарламентских партий вырос:
«Единая Россия»: 33,8% → 32,7%;
КПРФ: 23,8% → 25,7%;
ЛДПР: 23,8% → 25,7%;
«Справедливая Россия»: 23,8% → 25,7%;
непарламентские партии: 23,8% → 25,7%.
Для «Единой России» это минимум электорального рейтинга с января 2006 года.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016