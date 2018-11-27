Космический модуль InSight успешно сел на Марс

Посадочный модуль автоматической станции InSight совершил посадку на планете Марс. Об этом сообщается на сайте Американского аэрокосмического агентства (NASA).
По данным NASA, космический зонд приземлился в районе нагорья Элизий. Посадка произошла в 14:54 по времени восточного побережья США (21:54 по Киеву). «В ближайшие часы инженеры будут проверять состояние космического корабля», — говорится в сообщении.
Спустя семь минут после посадки аппарат передал первое изображение с поверхности планеты. На нем видны мелкие частицы марсианской пыли.
Путь посадочного модуля с Земли до Марса составил шесть месяцев. Зонд преодолел расстояние в 548 млн км, стартовав из Калифорнии в мае текущего года.
InSight проведет на поверхности Марса 24 месяца (примерно один марсианский год). В его задачи входят сейсмические и температурные измерения, результаты которых помогут узнать, как сформировался Марс, а также другие планеты внутри Солнечной системы.
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