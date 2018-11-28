Украина за сутки «развернула» на границе 150 человек, в основном россиян

150 иностранных граждан и лиц без гражданства не смогли попасть в Украину за минувшие сутки, в том числе 80 граждан Российской Федерации, сообщил начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«За прошлые сутки около 150 иностранцев были не пропущены в Украину. Часть — это потенциальные незаконные мигранты, другая (часть — ИФ) — не имела необходимых документов для пересечения границы. Из этих 150 граждан около 80 — граждане России», — сказал Демченко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в среду.

По его словам, большая часть из граждан РФ, которым было отказано во въезде, не могли подтвердить цель своей поездки в Украину, другие — не имели необходимых документов для въезда в Украину. «Также были те, кто до этого незаконно посещал временно оккупированные территории. В связи с чем им запрещен въезд в Украину», — пояснил Демченко.