Глава МВД и Госпогранслужбы отправились на Волынь проверять готовность защиты границы от мигрантов

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский вместе с главой Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеко, главой Национальной полиции Игорем Клименко и заместителем главы Национальной гвардии Украины Юрием Лебедем отбыл в Волынскую область для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы искусственно организованными толпами мигрантов со стороны Беларуси, а также для противодействия другим гибридным угрозам.
Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины в четверг, в рамках рабочей поездки в Луцкий пограничный отряд и на участок пограничного подразделения «Грабово» Луцкого пограничного отряда будут проведены учения для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД: Государственной пограничной службой, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службой.
«С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единственный кулак внутренней безопасности Украины», — заявил Монастырский.
Во время визита в Волынскую область также будет проведено совещание с руководителями расположенных вдоль границы Объединенных территориальных громад вместе с руководством области и силовыми структурами на предмет взаимодействия в случае угрозы украинской границе, говорится в сообщении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016