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Глава МВД и Госпогранслужбы отправились на Волынь проверять готовность защиты границы от мигрантов

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Глава МВД и Госпогранслужбы отправились на Волынь проверять готовность защиты границы от мигрантов

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский вместе с главой Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеко, главой Национальной полиции Игорем Клименко и заместителем главы Национальной гвардии Украины Юрием Лебедем отбыл в Волынскую область для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы искусственно организованными толпами мигрантов со стороны Беларуси, а также для противодействия другим гибридным угрозам.

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины в четверг, в рамках рабочей поездки в Луцкий пограничный отряд и на участок пограничного подразделения «Грабово» Луцкого пограничного отряда будут проведены учения для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД: Государственной пограничной службой, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службой.

«С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единственный кулак внутренней безопасности Украины», — заявил Монастырский.

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Во время визита в Волынскую область также будет проведено совещание с руководителями расположенных вдоль границы Объединенных территориальных громад вместе с руководством области и силовыми структурами на предмет взаимодействия в случае угрозы украинской границе, говорится в сообщении.

Беларусь, Госпогранслужба, граница, Денис Монастырский
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