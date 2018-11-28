Канада дала убежище сирийцу, который жил в аэропорту в Малайзии

Власти Канады предоставили убежище и дали вид на жительство гражданину Сирии, который семь месяцев провел в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура, сообщает телеканал NBC со ссылкой на адвоката мужчины Эндрю Брауэра.
Гражданин Сирии Хассан аль-Кантар прошел в зону вылета малайзийского аэропорта с посадочным талоном на рейс до Дамаска еще в марте. Он не вылетел в Сирию, а проблемы с визой не позволяли ему покинуть терминал. Через соцсети он объявил о своем нежелании возвращаться на родину в связи с тем, что его могут призвать в армию и направить на фронт, и в течение нескольких месяцев вел в интернете репортаж о своей жизни в зоне вылета аэропорта. В октябре его арестовали по обвинению в нелегальном нахождении на территории ограниченного доступа.
По словам адвоката сирийца, в понедельник мужчина приземлился в аэропорту Ванкувера. Переезд Аль-Кантара в Канаду в качестве беженца спонсировали Мусульманская ассоциация Британской Колумбии и организация Canada Caring.
«Мы очень рады, что ситуация так разрешилась», — заявил Брауэр. «Случай Хассана — яркий пример того, что значит быть беженцем. И он только один из миллионов беженцев — людей, застрявших в безвыходном положении, как было с ним. Для Хассана очень важно, чтобы люди это понимали», — заявил адвокат.
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