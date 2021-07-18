В Сумской области напали на пограничный наряд, отобрали оружие

На украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, в ночь с 17 на 18 июля 2021 года произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.
Отмечается, что своевременными совместными действиями с Национальной полицией, оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению.
Проводятся безотлагательные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины (Хищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов. Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет.
Согласно информации пресс-службы ведомства, охрана государственной границы осуществляется усиленно. На место происшествия отправился глава Госпогранслужбы.
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