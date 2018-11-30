Сегодня заработает экспресс из Киева в «Борисполь»

В пятницу состоится запуск рельсового автобуса, который будет курсировать между киевским железнодорожным вокзалом и аэропортом «Борисполь». Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«В пятницу запускаем железнодорожный экспресс из центра Киева в аэропорт „Борисполь“. Проект реализовали очень быстро. От утверждения правительством до запуска первого поезда прошло всего 9 месяцев», — заявил премьер.

«Теперь можно без проблем прогнозировать время на дорогу до аэропорта — 35 минут с железнодорожного вокзала до «Борисполя», — добавил Гройсман.

Новый скоростной экспресс получил название Kyiv Boryspil Express. Ранее «Укрзализныця» обнародовала расписание движения рельсового автобуса.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии — 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места. Предварительная стоимость проезда — 80 гривен.