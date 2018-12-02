Буша-старшего похоронят на территории библиотеки

Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего похоронят на территории носящей его имя президентской библиотеки при университете города Колледж-Стейшен в Техасе.
«Президент Буш будет похоронен на участке его семьи, рядом с библиотекой имени Буша, рядом со своей женой Барбарой, скончавшейся семь месяцев назад, и дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трех лет», — сообщается в заявлении на сайте университета.
Студенты, преподаватели и сотрудники смогут наблюдать за траурной церемонией, но церемония захоронения будет закрытой для публики. Все кампусы университета будут закрыты в день похорон.
В начале следующей недели прощание с экс-президентом пройдет в Вашингтоне. Тело Буша перевезут в столицу «бортом номер один».
Согласно распоряжению Дональлда Трампа, 5 декабря все исполнительные отделы и агентства федерального правительства должны быть закрыты.
Джордж Буш-старший скончался в пятницу (в ночь на субботу по Киеву) в Хьюстоне на 95-м году жизни. Он занимал пост главы государства в 1989-1993 годах.
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