В школе в Техасе произошла стрельба, есть пострадавшие

Множество людей пострадали при стрельбе в школе в американском штате Техас, передает местный филиал телеканала NBC со ссылкой на полицию.

Сотрудники правоохранительных органов и различных чрезвычайных служб стянуты к старшей школе в городке Арлингтон после сообщений об инциденте.

«Множество людей пострадали от стрельбы», — сообщил телеканал, сославшись на полицию.

Учебное заведение, по его данным, блокировано. Телеканал ведет прямую трансляцию с места происшествия.