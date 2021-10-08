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Маск переносит штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас

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Маск переносит штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас

Штаб-квартира американского производителя электромобилей Tesla переедет из города Пало-Альто в Кремниевой долине в штате Калифорния в город Остин в Техасе. Перенос главного офиса компании анонсировал ее генеральный директор и основатель Илон Маск на ежегодном собрании акционеров, передает телеканал CNBC.

В Остине, напомнил канал, Tesla строит завод по сборке автомобилей. «Чтобы было ясно, мы продолжим расширять нашу деятельность в Калифорнии», — заметил Маск, подчеркнув, что компания также планирует «масштабироваться» на уже существующих своих предприятиях во Фремонте и «Гига Неваде».

Мэр Остина Стив Адлер, комментируя решение Маска, написал в электронном письме, что власти приветствуют Tesla «дома», передает Bloomberg.

О том, что Маск планирует перевезти компанию из Калифорнии в Техас, в декабре прошлого года сообщал CNBC. По данным телеканала, предприниматель часто бывал в Техасе и проводил много времени в Остине. Кроме филиала Tesla, в городе расположена его компания Boring, которая занимается строительством инфраструктуры и туннелей. Также Маск приезжал в прибрежную деревню Бока-Чика, где находится объект другой основанной им корпорации — SpaceX. Основным местом жительства Маска телеканал называл Лос-Анджелес.

В Калифорнии самая высокая в США ставка подоходного налога, поэтому перенос главного офиса «может сэкономить Маску миллиарды долларов», отмечал CNBC. В Техасе этот показатель равен нулю.

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В мае Маск подверг критике решение администрации округа Калифорнии Аламида, где расположен завод Tesla по производству машин и их комплектующих, продлить запрет на функционирование компаний из-за пандемии COVID-19. Когда власти приняли такое решение, Маск пригрозил переносом штаб-квартиры Tesla из этого штата в Неваду или Техас, добавив, что для него это решение стало последней каплей.

Tesla, Техас
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