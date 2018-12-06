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Лондонская биржа отметилась крупнейшим падением с 2016 года

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Лондонская биржа отметилась крупнейшим падением с 2016 года

Индекс лондонской фондовой биржи FTSE 100 рухнул на 3,15% (218 пунктов) к окончанию торгов в четверг, что стало самым крупным для него падением с июня 2016 года, когда 51,9% жителей Великобритании проголосовали за выход страны из ЕС.

Как отмечает телеканал Sky News, одной из основных причин падения стали растущие опасения по поводу судьбы утвержденного на саммите ЕС проекта соглашения об условиях Brexit. Парламенту будет предложено утвердить подготовленную правительством Терезы Мэй сделку 11 декабря, однако за последние дни вероятность того, что законодатели отвергнут проект соглашения существенно выросла. Кроме того, европейские игроки опасаются последствий ареста финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде и подлежит выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций по Ирану. Данное событие, вызвавшее обвал индексов по обе стороны Атлантики, расценивается как признак разрастания торговой войны Вашингтона с Пекином.

«Игроки быстро сбросили с рук рискованные активы, что отражает нервную обстановку на рынке, где опасаются, что арест скорее всего приведет к очередному усилению трений между США и Китаем. Казалось, что отношения двух стран налаживаются после продуктивного саммита G20, однако данный арест может пошатнуть очень хрупкие сейчас американо-китайские отношения, что отразится на мировой торговле и перспективах ее роста», — сказал Sky News аналитик инвестиционной компании London capital group Джаспер Лоулер.

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Отметим, что аналогичная ситуация наблюдается и на друних рынках. Главный индекс Франкфуртской биржи DAX, охватывающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, из-за опасения обострения торгового конфликта между США и Китаем упал в четверг примерно на 3% (в моменте падение составляло 3,48%), и достиг 1085420 пункта, что также является наихудшим показателем, начиная с декабря 2016 года.

Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к 11:40 (18:40 по Киеву) рухнул на 671 пункт, или на 2,74% до отметки 24341. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, также понизился на 2,48%, или на 66 пунктов, до 2634, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 134 пункта, или на 1,85%, до 7026.

FTSE, Мэн Ваньчжоу
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Четверг, 6 декабря 2018
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