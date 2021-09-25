Отпущенная в Канаде финдиректор Huawei вернулась в Китай

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу вернулась в Китай, после того как канадский суд освободил ее из-под домашнего ареста. Ранее Мэн частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана, а американская прокуратура отозвала запрос на ее экстрадицию из Канады. Мэн Ваньчжоу обвиняли в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана.

После освобождения Мэн отбыла в город Шэньчжэнь, впервые вернувшись в Китай после задержания в аэропорту Ванкувера по требованию властей США в декабре 2018 года. «За последние три года моя жизнь перевернулась с ног на голову. Это было разрушительное время для меня как для матери, жены и руководителя компании»,— заявила Мэн Ваньчжоу журналистам перед тем, как отправиться в Китай, сообщает АFP.

Накануне суд Восточного округа штата Нью-Йорк одобрил сделку между Мэн и американскими властями, которая позволит ей избежать экстрадиции в США.