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Канада освободила финдиректора китайской Huawei

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Канада освободила финдиректора китайской Huawei

Финансовый директор китайкой корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу вылетела на родину после решения канадского суда об освобождении, сообщают канадские СМИ.

Она была арестована в Канаде в 2018 году по запросу США по обвинению в мошенничестве, связанном с сокрытием данных о нарушении санкционного режима в отношении Ирана.

Суд принял решение об освобождении после того, как было достигнуто соглашение с американской прокуратурой. Суть сделки заключалась в том, что Мэн Ваньчжоу признала факты сокрытия данных о нарушении санкций, это послужило основанием для отказа США от требований экстрадиции гражданки КНР из Канады в Соединенные Штаты.

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Одновременно, как сообщил в телеобращении к нации премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Китай освободил двух канадских граждан — Майкла Спэйвора и Майкла Коврига, которые были арестованы в КНР по обвинению в шпионаже.

Huawei, Мэн Ваньчжоу
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