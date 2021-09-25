Канада освободила финдиректора китайской Huawei

Финансовый директор китайкой корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу вылетела на родину после решения канадского суда об освобождении, сообщают канадские СМИ.

Она была арестована в Канаде в 2018 году по запросу США по обвинению в мошенничестве, связанном с сокрытием данных о нарушении санкционного режима в отношении Ирана.

Суд принял решение об освобождении после того, как было достигнуто соглашение с американской прокуратурой. Суть сделки заключалась в том, что Мэн Ваньчжоу признала факты сокрытия данных о нарушении санкций, это послужило основанием для отказа США от требований экстрадиции гражданки КНР из Канады в Соединенные Штаты.

Одновременно, как сообщил в телеобращении к нации премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Китай освободил двух канадских граждан — Майкла Спэйвора и Майкла Коврига, которые были арестованы в КНР по обвинению в шпионаже.