Brexit без сделки. Чем грозит самый радикальный сценарий выхода Британии из ЕС

Два года назад глава британского правительства Тереза Мэй взяла на вооружение фразу, которая фактически стала девизом ее премьерства, — «Brexit означает Brexit», то есть, что бы ни произошло, 29 марта 2019 года Великобритания выйдет из состава Европейского союза (ЕС). Вопрос лишь в том, каким будет этот «развод» — упорядоченным и продолжительным по времени, или, напротив, хаотичным и скоропалительным. Пока риски очень велики, что ситуация будет развиваться по второму пути и в итоге стороны расстанутся без сделки вовсе. Каковы могут быть последствия такого развития событий и можно ли его избежать?

У Brexit есть три сценария. Без сделки — самый радикальный из них

«Мягкий» (soft Brexit) подразумевает сохранение Великобритании в той или иной форме в составе таможенного союза и/или единого рынка ЕС, наподобие отношений ЕС с Норвегией. В ответ Лондону придется пойти на уступки и дать послабление в вопросе доступа рабочей силы из ЕС на свою территорию. Это, как указывают евроскептики, сводит на нет главную ценность «развода» — возвращение британцам контроля над своими границами.

«Жесткий» (hard Brexit) означает выход из всех структур ЕС и заключение договоренностей в различных областях — торговли, безопасности, по другим ключевым вопросам. Такой сценарий критикуется бизнесом — есть реальный риск как минимум краткосрочных перебоев в отношениях с ЕС (торговых, транспортных, финансовых). Среди плюсов — у Лондона оказываются развязанными руки для заключения торговых сделок с третьими странами.

Если же договориться не получается, происходит Brexit без сделки (no-deal Brexit). Данный вариант поддерживают самые радикальные евроскептики, предлагающие обнулить собственные импортные тарифы и действовать исключительно на основании правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Соглашение, которое удалось заключить Терезе Мэй с Брюсселем, подразумевает в большей степени «мягкий» вариант развития событий. Согласно этому плану, после Brexit начнется переходный период, который будет действовать до 31 декабря 2020 года и даже может быть продлен, если стороны не найдут развязок по проблеме границы на острове Ирландия. До тех пор Великобритания продолжит находиться в единой с ЕС таможенной территории и подчиняться европейским правилам, но не имея уже права влиять на принятие решений в Брюсселе.

Однако этим документом не довольны ни оппозиционная Лейбористская партия, ни ключевые союзники консерваторов в парламенте (Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии), ни часть однопартийцев Терезы Мэй, считающих план премьер-министра полумерой. С учетом усилившихся разногласий среди британской политической элиты, международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что более не рассматривает сценарий выхода из ЕС с заключением сделки.

Голосование по соглашению об условиях Brexit пройдет в британском парламенте 11 декабря. За неделю до этого стало очевидно, что правительство Терезы Мэй не имеет необходимого большинства в Палате общин, чтобы сделка была одобрена.

Bloomberg изобразил возможные сценарии Brexit в зависимости от голосования в британском парламенте. Если сделку поддержат, произойдет упорядоченный выход из ЕС. Если нет — хаотичный выход, второй референдум или досрочные всеобщие выборы.

Brexit без сделки в первую очередь ударит по экономике

Отсутствие «правил развода» будет означать, что уже на следующее утро после Brexit Великобритания перестанет быть частью общего рынка и Таможенного союза. Лондон потеряет все имеющиеся торговые договоренности со странами, не входящими в ЕС. Европейские правила и законы перестанут действовать для британцев, должны появиться таможня и визовый контроль. Это приведет к катастрофическим последствиям:

• ВВП упадет на 9,3% в течение следующих 15 лет, следует из доклада британского правительства. Рецессия будет хуже, чем во время финансового кризиса 2008 года;

• дефицит госбюджета вырастет до £80 млрд ($111 млрд), отмечает The Guardian. Чтобы залатать эту 80-миллиардную дыру, придется на протяжении 15 лет прибегать к заимствованиям денежных средств общим размером £120 млрд ($167 млрд);

• британские финансовые учреждения лишатся возможности оказывать услуги в странах Европы, пишет журнал Foreign Policy (FP). Компании лондонского Сити, которые проводили клиринговые операции (безналичные расчеты) для еврозоны, более не смогут этого делать;

• курс британского фунта упадет на 25% и станет значительно дешевле доллара, прогнозирует Банк Англии. Цены на жилую недвижимость упадут на 30%, коммерческая недвижимость станет дешевле в два раза. Уровень безработицы увеличится вдвое (до 7,5%), инфляция достигнет 6,5%, произойдет массовый отток людей из страны;

• пограничная инфраструктура не справится с наплывом товаров, которые должны проходить таможенный контроль. Транспортировка грузов между французским Кале и британским Дувром будет существенно затруднена. Financial Times пишет, что в течение полугода после возобновления таможенных проверок по этому маршруту можно будет перемещать не более 12–25% от сегодняшнего объема товаров. Могут возникнуть проблемы с поставками медикаментов и продовольствия (к примеру, за считаные дни с прилавков исчезнут батончики Mars);

• автобусное и авиасообщение может прерваться, указывает The Mirror. Авиакомпаниям придется получать разрешение на полеты в каждой стране по отдельности.

Помимо экономических, Brexit без сделки вызовет ряд других сложнейших проблем

Выход без соглашения с ЕС может пагубно сказаться на национальной безопасности страны. По мнению британского дипломата Питера Рикеттса, при таком сценарии британские правоохранители будут лишены доступа к европейским базам данных (например, ДНК и отпечатков пальцев) и каналам связи. Это может существенно осложнить борьбу с терроризмом и организованной преступностью. Военная кооперация с ЕС, пишет The Economist, также может быть затруднена ввиду отключения Великобритании от европейской спутниковой системы Galileo.

Неизбежно встанет вопрос о статусе 3 млн граждан ЕС, которые живут в Великобритании, и 1 млн британцев, находящихся на территории Европы. Предварительное соглашение Лондона с Брюсселем включает гарантии взаимных прав европейцев и британцев на территории друг друга и сохранение их доступа к социальным системам и выплатам. Отсутствие сделки приведет к тому, что эти четыре с лишним миллиона человек окажутся в «серой зоне».

Выход Великобритании из Таможенного союза будет означать возвращение физической границы между Республикой Ирландия (участницей ЕС) и Северной Ирландией (которая должна выйти из Евросоюза в составе Соединенного Королевства). Такое развитие событий грозит возродить проблему ирландского сепаратизма и подорвать результаты британо-ирландского Белфастского соглашения от 10 апреля 1998 года. Именно этот договор лежит в основе примирения в Северной Ирландии и прекращения террористической деятельности Ирландской республиканской армии (ИРА).

В подвешенном состоянии окажется проблема Гибралтара — британской заморской территории, которую хотела бы вернуть Испания. Brexit без сделки поставит под вопрос доступ жителей полуострова к европейскому рынку (а в худшем случае — и свободу передвижения по территории ЕС). Главный министр британской территории Фабиан Пикардо сравнил Brexit без сделки с финалом фильма «Тельма и Луиза» (главные героини на полной скорости направляют свою машину с обрыва).

Кроме того, появится угроза в вопросе обслуживания и функционирования военных баз Великобритании на Кипре. Все необходимые товары доставляются туда через порты Республики Кипр, но без сделки с ЕС такая логистика станет невозможной. Поэтому правительство Великобритании планирует расширить морской порт на территории военной базы Акротири, если не удастся достичь торгового соглашения.

Наконец, Brexit без сделки скорее всего вызовет рост социального напряжения в Великобритании, в связи с чем 10 тыс. военнослужащих готовятся помогать полиции поддерживать общественный порядок. Высокая степень недоверия и недовольства по отношению к властям и ухудшающаяся экономическая ситуация могут вывести людей на улицы. Bloomberg не исключает социального взрыва в Великобритании, аналогичного выступлениям «желтых жилетов» во Франции.

Как этого избежать

Сценарий Brexit без сделки как в Лондоне, так и в Брюсселе называли крайней мерой, к которой, впрочем, обе стороны якобы готовы. Мэй одно время говорила, что Brexit без сделки — лучше, чем плохая сделка. Сейчас же, как пишет The Economist, в кабинете премьер-министра все больше растет понимание того, что отсутствие договоренности повлечет за собой катастрофу. Не случайно министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув всячески пытается убедить консерваторов-евроскептиков поддержать план Мэй.

Убежденные «брекситеры», в том числе бывший министр по делам Brexit Доминик Рааб, считают, что выходом из ЕС без соглашения можно «управлять», опираясь на правила ВТО. По их мнению, лучше пойти на полный разрыв и с чистого листа, диктуя европейцам свои условия, вырабатывать более выгодный для Лондона режим отношений, торговли и т.д. Но данный подход не отменяет массу других проблем, сопряженных с no-deal Brexit, таких как ирландская граница.

В Лондоне также обсуждают «сделку об отсутствии сделки», которая могла бы защитить британцев от самых болезненных последствий выхода из ЕС без соглашения (например, гарантировать поддержку авиасообщения острова с материком). Однако официальная позиция ЕС не подразумевает таких исключений — либо сделка, либо выход без сделки.

Конечно, Великобритания может запросить у ЕС продолжения переговорного периода, если на это согласятся остальные 27 членов союза, — это дозволено Статьей 50 договора о Европейском союзе. Также парламентарии в Лондоне разрабатывают различные поправки и дальнейшие варианты развития событий — от заключения новой договоренности с Брюсселем до проведения повторного референдума. Более того, британцы все еще могут в одностороннем порядке отменить Brexit, хотя пока делать это не собираются.

Как пишет Foreign Policy, в результе выхода без сделки «победителей не будет». Чтобы избежать этой ситуации, остаются считанные месяцы. А по какому пути пойдет Brexit, станет яснее после голосования депутатов 11 декабря и событий, которые будут разворачиваться непосредственно за этим.

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