Германия не поддерживает введение новых санкций против России

Германия считает нецелесообразными новые санкции ЕС против России в связи с агрессией против Украины, пока будут продолжаться усилия по деэскалации конфликта. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

«На данный момент я считаю неправильным говорить о новых санкциях, поскольку употребляются усилия для уменьшения напряженности», — сказал он.

«С немецкой стороны не будет предложений по новым санкциям», — добавил Маас. «Я не вижу консенсуса в ЕС по новым санкциям», — подчеркнул министр.

Известно, что сейчас 6-7 стран ЕС настаивают на ужесточении санкций в отношении России после агрессии в Черном море 25 ноября, но большинства в Евросоюзе по этому вопросу нет.