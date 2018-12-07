Синод УПЦ официально запретил духовенству идти на Объединительный собор

Предстоятель Украинской православной церкви Онуфрий «не благословляет» духовенство УПЦ на участие в Объединительном соборе Украинской православной церкви. Такое решение принял Синод УПЦ МП 7 декабря.

В частности, Онуфрий заявил, что патриарх константинопольской церкви Варфоломей нет никаких прав созвать в Украине церковные собрания.

«...на основании постановления Собора епископов от 13 ноября 2018 года, епископату, духовенству, монашеству и мирянам Украинской православной церкви участвовать в так называемом объединительном соборе не благословляется», — сказано в релизе на сайте УПЦ по результатам решения Синода, заседание которого состоялось в пятницу под председательством главы УПЦ митрополита Онуфрия.

Планируемый 15 декабря Объединительный собор в УПЦ назвали «незаконным собранием», потому что в нем якобы будут участвовать «представители раскольнических группировок».

В УПЦ МП также заявили, что никто из священнослужителей или мирян не уполномочен представлять их на соборе 15 декабря.