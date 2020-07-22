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В Германии назвали противозаконными санкции США против «Северного потока-2»

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В Германии назвали противозаконными санкции США против «Северного потока-2»

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Берлину удалось развеять опасения относительно того, что проект «Северный поток — 2» усилит зависимость Германии от России. Об этом она заявила в опубликованном в среду интервью медиакомпании Deutsche Welle.

«Речь идет об опасениях, что Германия становится слишком зависимой от российского газа, — мы смогли их развеять», — сказала Крамп-Карренбауэр. «Когда речь идет об угрозе санкций со стороны США, у нас в германском правительстве есть четкая позиция, что они не соответствуют международному праву», — подчеркнула она, касаясь планов принятия Вашингтоном ограничительных мер в отношении участников проекта.

Одновременно лидер ХДС указала на то, что во время дискуссий о «Северном потоке — 2» важно учитывать «законные интересы Украины и Польши» и что это «должно быть оговорено в контрактах».

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

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Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени «Северный поток — 2» построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

санкции, ХДС, ФРГ, Северный поток-2
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