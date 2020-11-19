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Лукашенко назвал страну ареной противостояния чужих интересов

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Германия продолжит вводить санкции против Беларуси

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Германия продолжит вводить санкции против Беларуси

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не видит конструктивных шагов со стороны властей Беларуси по урегулированию политического кризиса в стране, намерен продолжать курс санкций.

«Оба введенных раунда санкций были очень прицельно направлены на тех, кого мы считаем ответственными за меры против прав человека, против демонстрантов, но также на тех, кто причастен к фальсификации выборов, а также, конечно, Лукашенко. Мы отмечаем, что оппозиция, те, кто протестуют, продолжают выходить на улицы, но также власти в Белоруссии без изменений не демонстрируют готовности запустить инклюзивный диалог, которого все ждут, поэтому мы будем и дальше последовательно идти по этому пути, мы видим, что есть попытки со стороны Лукашенко расколоть оппозицию», — заявил Маас перед совещанием глав МИД ЕС в формате видеоконференции.

По его словам, «до сих пор нет никаких признаков конструктивной реакции из Минска». «Мы будем обсуждать, как мы можем увеличить давление. И это мы можем сделать, если мы будем держать в поле зрения окружение Лукашенко в вопросе санкций, которые, возможно, будут приниматься далее. Поэтому мы считаем, что это подходящий инструмент повышения давления на тех, кто ответственен за насилие на улицах, за фальсификацию выборов, а также ответственен за то, что последовательно ставятся препятствия для запуска необходимого инклюзивного диалога», — добавил министр.

Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Беларуси, включая президента страны Александра Лукашенко. Санкции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов. Со своей стороны Лукашенко заявил, что «не парится» по поводу санкций ЕС в его отношении.

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Между тем 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.

Беларусь, санкции, ФРГ, Хайко Маас
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