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Униженный майдан Порошенко

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
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Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».

«Есть повод для Майдана!» — закричали иные неприкаянные вчерашние политические звезды, оставшиеся за бортом нового властного Титаника. «Реваншируем ведь! Кого только не зарегистрировали кандидатами в депутаты». Выносим за скобки все фамилии. Потому что это совсем не важно. Важна только математика. А она крайне проста и наглядна даже для политических олигофренов. В гордом ЦВК из 17 членов сразу 11 ручные для Петра Алексеевича (квоты БПП, НФ, Удара и даже Свободы). Типичная молчаливая обслуга. И? Кто и почему открывает ворота для эксов?.

Построить «филатовскую судебную систему», в которой только тебе (через телефон Филатова) подчиняются суды и делать вид, что кто-то реванширует? Идеально для все тех же учебников психиатрии. До сих пор генеральным прокурором работает твой свояк Луценко (а до него твой свояк Шокин) и за все твои пять лет так и не были выдвинуты адекватные фактовые подозрения ярчайшим персонажам прошлого? Не только Клюеву. Т.е. за пять лет не доказано ничего. По слогам читаем: ни-че-го... А, нет, простите. Реанимировали на более циничном уровне Систему судебно-прокурорского «обилечивания», хорошо так упаковались деньгами, распродали любые дела, пятилетку поволынили, набили всю вертикаль своими людьми (и до сих пор там их держим), чтобы сейчас так по петушиному орать — «не позволим, не допустим»). Лихо.

Ну и кто должен всю эту pr-муть покупать? Кто должен ещё глубже упаковаться в бренд «я — лох»? Именно поэтому бригаде Порошенко и сказали «валите отсюда», потому что сильно достали лицемерием и ложью. Но нет же. Классический украинский заколдованный круг. Река, которая ходит по одному и тому же «руслу безнадеги» и в которой купаются одни и те же полезные идиоты. Которым уроки явно не идут впрок. Все события 2019 года — это ведь ещё и обязательная плата за то что в течение пяти лет ничего сделано не было. Система осталась прежней. Продать можно все, всегда и по любой цене.

Но куда хуже и унизительней выглядит даже не это. Хуже только количество тех, кто попытался выйти на протест. Их — ничтожно мало и они не вызывают совсем сочувствия у общества. Ни малейшего. Лицемерие, двойная мораль, откровенная ложь вообще не вызывают сочувствия.

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Скажу прямо. Порошенко действительно обладает необычайным «талантом» превращать все в дурно пахнущий коричневый субстрат. Казалось бы, пусть выйдет на майдан пара-тройка сотен нормальных пацанов и скажет, что мы иначе смотрим на какие-то события. Не. Не интересно. Опять Порошенко и опять это его жирно-кислое «не позволим реванш». И все слито в политический унитаз.

Петр Порошенко, Михаил Подоляк, Майдан
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
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