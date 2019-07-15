Турчинов считает, что новый Майдан для Украины неприемлем

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что сегодня важно не допустить возвращения Украины к политической ситуации 2013-2014 годах.
«Чего я бы точно не хотел: чтоб ситуация вышла из-под контроля, чтобы мы снова вернулись к парадигме 2013-14-го года. Этого нельзя допустить — третий Майдан для Украины попросту неприемлем. Слишком невелик запас прочности, который имеет Украина», — сказал Турчинов в интервью изданию «Левый берег», опубликованном в понедельник.
Он также отметил, что новому руководству страны необходимо как можно быстрее отойти от «неадекватного популизма, который проявляется в обещаниях немедля закончить войну, люстрировать полстраны или создать «экономическое чудо», и приступить к профессиональной оценке ситуации и профессиональной работе.
«Запрос на такую риторику у общества будет всегда, но тот, кто делает ставку на „чудеса“, в результат получает горе и разочарование», — подчеркнул Турчинов.
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