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Порошенко в очередной раз не явился на допрос

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Порошенко в очередной раз не явился на допрос

Действующий президент Украины Петр Порошенко не явился во вторник на допрос в Генеральную прокуратуру страны (ГПУ) в рамках расследования по делу Майдана. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Президента вызывали сегодня на допрос на 10:00, но он вновь не явился», — сказал представитель прокуратуры.

По его словам, главу государства неоднократно вызывали в ГПУ. «Несмотря на десятки напоминаний, приглашений в прокуратуру для подписания протокола допроса, который состоялся еще в 2016 году по видеосвязи, никакой реакции не было», — отметил Горбатюк. Он сообщил, что надзорный орган и «дальше будет вызывать Порошенко, чтобы он подписал протокол, после чего протокол приобретет процессуальный характер».

Горбатюк подчеркнул, что в случае повторной неявки Порошенко ГПУ обратится в суд, по решению которого будет наложен штраф. «Это мы реализуем после прекращения полномочий Порошенко как президента», — сказал начальник управления.

Он напомнил, что 7 мая планировался второй по счету допрос Порошенко в качестве свидетеля в расследовании уголовных производств, касающихся преступлений, совершенных на Майдане.

Отметим,что Порошенко до сих пор не подписал протокол своего допроса, проведенного 18 ноября 2016 года по уголовному делу о событиях во время Майдана. Протокол передавали главе государства через генпрокурора Украины и помощников семь раз. Неподписание документа не позволяет приобщить показания Порошенко к делу.

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Ранее глава государства заявлял, что не удовлетворен расследованием преступлений на «майдане», которое проводит спецдепартамент ГПУ во главе с Горбатюком. В свою очередь Горбатюк считает, что президент несет персональную ответственность за то, что спустя пять лет уголовные дела по событиям Майдана остаются без качественного расследования и судебного вердикта. По словам начальника управления, Высший совет правосудия Украины, в котором находятся представители президента, не реагировал на жалобы следствия о затягивании рассмотрения дел и нарушении законодательства судьями. Более того, Порошенко лично подписал законы, которые вредили расследованию и создавали основания «для уничтожения самих дел исключительно по процедурным моментам», считает Горбатюк.

Петр Порошенко, ГПУ, Майдан
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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