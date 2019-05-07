Порошенко в очередной раз не явился на допрос

Действующий президент Украины Петр Порошенко не явился во вторник на допрос в Генеральную прокуратуру страны (ГПУ) в рамках расследования по делу Майдана. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Президента вызывали сегодня на допрос на 10:00, но он вновь не явился», — сказал представитель прокуратуры.

По его словам, главу государства неоднократно вызывали в ГПУ. «Несмотря на десятки напоминаний, приглашений в прокуратуру для подписания протокола допроса, который состоялся еще в 2016 году по видеосвязи, никакой реакции не было», — отметил Горбатюк. Он сообщил, что надзорный орган и «дальше будет вызывать Порошенко, чтобы он подписал протокол, после чего протокол приобретет процессуальный характер».

Горбатюк подчеркнул, что в случае повторной неявки Порошенко ГПУ обратится в суд, по решению которого будет наложен штраф. «Это мы реализуем после прекращения полномочий Порошенко как президента», — сказал начальник управления.

Он напомнил, что 7 мая планировался второй по счету допрос Порошенко в качестве свидетеля в расследовании уголовных производств, касающихся преступлений, совершенных на Майдане.

Отметим,что Порошенко до сих пор не подписал протокол своего допроса, проведенного 18 ноября 2016 года по уголовному делу о событиях во время Майдана. Протокол передавали главе государства через генпрокурора Украины и помощников семь раз. Неподписание документа не позволяет приобщить показания Порошенко к делу.

Ранее глава государства заявлял, что не удовлетворен расследованием преступлений на «майдане», которое проводит спецдепартамент ГПУ во главе с Горбатюком. В свою очередь Горбатюк считает, что президент несет персональную ответственность за то, что спустя пять лет уголовные дела по событиям Майдана остаются без качественного расследования и судебного вердикта. По словам начальника управления, Высший совет правосудия Украины, в котором находятся представители президента, не реагировал на жалобы следствия о затягивании рассмотрения дел и нарушении законодательства судьями. Более того, Порошенко лично подписал законы, которые вредили расследованию и создавали основания «для уничтожения самих дел исключительно по процедурным моментам», считает Горбатюк.