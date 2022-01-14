США давят на Европу из-за санкций против России

Соединенные Штаты оказывают давление на европейских союзников в связи с недовольством их позицией в отношении санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами между Вашингтоном и Брюсселем.
В Вашингтоне недовольны тем, что до сих пор не смогли договориться по тем санкциям, которые будут введены в случае вторжения России в Украину, объясняют собеседники агентства. Кроме того, по мнению США, европейские союзники плохо готовы к возможным кибератакам или кампаниям по дезинформации со стороны России.
С европейцами США, в частности, согласовывают и список потенциальных триггеров санкций — событий, при которых ограничительные меры будут введены в действие. Помимо ввода войск в Украину, речь о любых попытках организовать переворот против президента Украины Владимира Зеленского или других действиях по дестабилизации украинской власти, утверждает Bloomberg.
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