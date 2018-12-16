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«Аквамен»: грандиозный в своей глупости водный аттракцион

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«Аквамен»: грандиозный в своей глупости водный аттракцион

В середине 1980-х смотритель маяка (Темуэра Моррисон) вылавливает из воды раненую блондинку в чешуйчатом костюме, выгодно подчеркивающем грудь (Николь Кидман). Выясняется, что она королева подводного царства Атлантида в бегах от мужа. Смотритель и королева любят друг друга, и у них появляется сын Артур, но за беглянкой приходит океанский спецназ, и однажды она ради всеобщего блага добровольно возвращается в пучину.

В наши дни Артур (Джейсон Момоа), длинноволосый татуированный качок с веселым взглядом и острыми бровями, живет с отцом и известен прессе и в местном баре как Аквамен, самый бессмысленный член «Лиги справедливости». Спасая как-то русскую подлодку, он обзаводится заклятым врагом — потомственным пиратом (Яхья Абдул-Матин II). Но вскоре у него появляются более серьезные проблемы: как сообщает ему вышедшая из волны красноволосая принцесса (Эмбер Херд), ее жених, а его сводный брат Орм (Патрик Уилсон), нынешний правитель Атлантиды, собирается объединить все подводные царства и пойти войной на обитателей суши. А значит, Артуру нужно срочно сместить брата и занять трон владыки морского.

За два с лишним часа фильм регулярно позволяет зрителю слегка отвлечься и задуматься, и, скорее всего, вы много будете думать о возрасте и о волосах. О волосах — долго объяснять, но они у всех персонажей примечательные и интересно (при этом по-разному) ведут себя под водой. Что касается возраста, то уже в прологе эта тема возникает в связи с компьютерно обработанной Николь Кидман, которая пару минут выглядит и ведет себя как Дэрил Ханна в фильме «Всплеск», что в данном случае и смешно, и немного страшно. Сорокалетний Момоа изображает примерно тридцатилетнего героя, 45-летний Патрик Уилсон, выбеленный и разглаженный до какого-то эльфийского состояния, — его младшего брата. Наконец, во флешбэках пара-тройка весьма насыщенных десятилетий стерта с лица Уиллема Дефо, который играет тут советника Орма и одновременно гуру Аквамена, своего рода Йоду — вот уж, к слову, кто не боялся выглядеть на свои девятьсот.

Обучение им Артура скоростному плаванию и кунгфу на трезубцах, впрочем, укладывается в какие-то несколько минут — Аквамен" не из тех супергеройских фильмов, где спаситель человечества половину времени жует сопли, размышляя о своем предназначении или оттачивая свалившийся на него дар. «Аквамен» — это скорее «Черная пантера» (и отчасти «Тор»), только с обратным распределением ролей: герой претендует на престол в волшебной стране и вызывает на поединок действующего монарха, своего близкого родственника, который обижен на весь мир и хочет с ним воевать.

Но если в «Пантере» вся эта сказочная геополитика напрямую резонировала с реальной планетой Земля и ее реальными проблемами, здесь ничего подобного нет, и следить за дворцовыми интригами и военными планами Атлантиды скучновато. Артур сразу говорит — точнее, мычит, как он обычно делает, — что никаким царем быть не хочет, но ясно, что уговорить его будет не сложно. Возникает тема «чистокровных» и «полукровок» — поскольку Аквамен наполовину магл, — но очень схематично. То же самое касается экологического вопроса, который этому фильму вроде бы доктор прописал; более того, о загрязнении океанов вспоминают в основном злодеи.

Другое дело, что «Аквамен» и не притворяется высказыванием, что по нынешним временам свежо и скорее мило. Его задача — с ветерком прокатить нас на морском коньке, и он чаще с ней справляется, чем нет. Эмбер Херд для мальчиков (и девочек), Джейсон Момоа для девочек (и мальчиков), Патрик Уилсон ни для кого, грандиозные декорации, тупейшие диалоги, бодрый темп. В середине фильм превращается в легкий поп-культурный квест в стиле Дэна Брауна — тайные знаки, римские статуи, роковой трезубец, который может вытащить только герой по имени Артур — потом дает немного Гильермо дель Торо, а к концу и вовсе «Властелина колец». Режиссер Джеймс Ван не зря оттачивал свое чувство юмора на франшизе «Пила»: не будем раскрывать, кого тут (лишь в оригинале, естественно) озвучивает Джули Эндрюс, актриса из «Звуков музыки» и «Мэри Поппинс» 1964 года, но, скажем так, томик Лавкрафта в прологе мелькает не случайно.

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Если «Аквамен» нам что-то и сообщает, то, наверное, что психоделическая революция была не зря: можно потратить двести миллионов на фильм, в котором армия акул бьется с армией крабов, отрицательный герой передвигается, кажется, на крокодиле и иногда появляется Дольф Лундгрен в аквамариновых доспехах. Умение общаться с рыбами — не самая желанная сверхспособность, поскольку говорить с ними особо не о чем, но кто откажется от хорошего купания.

Источник

кино, Аквамен
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