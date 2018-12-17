В Кремле уверяют, что не планируют присоединение Беларуси

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объединении России и Беларуси в единое государство не стоит на повестке дня. Об этом сообщают российские СМИ.
«В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она не обсуждалась», — сказал Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что по этому поводу «не идет никаких разговоров». Он добавил, что планы по расширению интеграции «концептуально прописаны» в документах Союзного государства.
14 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для него важно сохранить относительную независимость его страны от других государств. По мнению Лукашенко, Россия хочет инкорпорировать Белоруссию в свой состав под предлогом глубокой интеграции.
Позже белорусское издание «Наша Нива» со ссылкой на источники писало, что перед этим заявлением Лукашенко прошло закрытое совещание высшего руководства страны. На нем обсуждались меры, которые необходимо предпринять «в условиях давления с российской стороны». Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт позднее опровергла сообщения о проведении совещания.
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