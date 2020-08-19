Кремль пока не собирается посылать Лукашенко военную помощь

В Кремле в настоящее время не видят необходимости в оказании властям Беларуси военной помощи. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, обязательства об оказании военной помощи, прописанные в Договоре о коллективной безопасности, относятся к случаям, когда на страну-участницу Договора совершено нападение извне.
«Там действительно обязательства предусмотрены, но сейчас нет такой потребности. Собственно белорусское руководство говорит об этом», — сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, в какой ситуации такая потребность могла бы возникнуть, пресс-секретарь президента России назвал гипотетические рассуждения на этот счет «неприемлемыми и невозможными».
«Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне», — сказал Песков.
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