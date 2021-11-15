Войти
Украина начнет тестировать электронный вид на жительство
официально
Украина начнет тестировать электронный вид на жительство
Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну
дружба народов
Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

В РФ исключили остановку транзита газа через Беларусь

142
В РФ исключили остановку транзита газа через Беларусь

Слова президента России Владимира Путина об осложнении отношений с Беларусью в случае, если Минск решит перекрыть газ Европе, не означают, что Москва сократит прокачку газа через Беларусь после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не означают», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, президент РФ выразил надежду и уверенность, что это никоим образом не повлияет на транзит газа.

Песков также заявил, что Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу. Контакт между президентами России и Беларуси осуществляется на постоянной основе, происходит обмен всей необходимой информацией, добавил пресс-секретарь российского президента.

Читайте также: «Слуги народа» массово покупают автомобили, квартиры и землю

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в свете конфликта со странами ЕС.

транзит газа, Беларусь, Дмитрий Песков
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 ноября 2021
Воскресенье, 14 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016