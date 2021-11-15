В РФ исключили остановку транзита газа через Беларусь

Слова президента России Владимира Путина об осложнении отношений с Беларусью в случае, если Минск решит перекрыть газ Европе, не означают, что Москва сократит прокачку газа через Беларусь после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не означают», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, президент РФ выразил надежду и уверенность, что это никоим образом не повлияет на транзит газа.

Песков также заявил, что Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу. Контакт между президентами России и Беларуси осуществляется на постоянной основе, происходит обмен всей необходимой информацией, добавил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в свете конфликта со странами ЕС.