В РФ исключили остановку транзита газа через Беларусь

Слова президента России Владимира Путина об осложнении отношений с Беларусью в случае, если Минск решит перекрыть газ Европе, не означают, что Москва сократит прокачку газа через Беларусь после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, не означают», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, президент РФ выразил надежду и уверенность, что это никоим образом не повлияет на транзит газа.
Песков также заявил, что Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу. Контакт между президентами России и Беларуси осуществляется на постоянной основе, происходит обмен всей необходимой информацией, добавил пресс-секретарь российского президента.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в свете конфликта со странами ЕС.
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