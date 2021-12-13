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Лукашенко уверяет, что союз Беларуси и РФ будет лучше, чем Евросоюз

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Лукашенко уверяет, что союз Беларуси и РФ будет лучше, чем Евросоюз

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что союз Беларуси и России будет более мощным, продуманным и продвинутым, чем Евросоюз.

«Этот союз будет более продвинутым и более стабильным. Во-первых, потому, что мы учтем все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать, — заявил белорусский лидер в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, фрагменты которого приводит агентство БелТА в понедельник. — Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства — из Советского Союза, многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится. Поэтому это будет более мощный, продуманный и продвинутый союз».

Лукашенко заявил, что работа по углублению белорусско-российской интеграции приведет к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве.

«Это будущее нашего союза. То есть мы хотим по основным направлениям формирования союза продвинуться еще больше, унифицировать процессы, которые происходят на этом пространстве, — заявил белорусский лидер. — Словом, это приведет к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве».

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Лукашенко заявил, что процесс интеграции Белоруссии и России будет поступательным, не привязанным к каким-либо срокам, временным параметрам.

«Мы не ставим перед собой никаких сроков — 2025-й, 2030-й или какой-то там год. Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы», — сказал он.

Россия, Александр Лукашенко, Союзное государство
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