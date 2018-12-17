США призвали Европу ввести новые санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе

США призывают Европу рассмотреть возможность применения дополнительных санкций в отношении России в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Брюсселе, где он находится с визитом. Брифинг транслировался в прямом эфире в интернете пресс-службой Госдепартамента.
По словам Волкера, он прибыл в столицу Бельгии на переговоры с европейскими союзниками США, чтобы выработать «хорошо скоординированный ответ Запада, позицию Запада» на инцидент в Керченском проливе. Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что «ни украинским, ни чьим-либо еще интересам не соответствует» придание ответу на инцидент «двустороннего характера» — «перевод его в плоскость американо-российских отношений».
«В рамках этого мы должны взглянуть на варианты применения санкций, на варианты мониторинга ситуации в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе организации одного — двух визитов военных кораблей Запада в Черное море», — сказал Волкер.
Напомним, что 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины были силой захвачены российскими пограничниками.
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