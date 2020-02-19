Волкер похвалил Зеленского за позицию в отношении России

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает разумной политику, которую проводит по отношению к России президент Владимир Зеленский, и по-прежнему считает, что Киев не должен идти ни на какие уступки.

В интервью изданию «Украинская правда» Волкер отметил, что смысл этой политики в том, чтобы показать миру стремление Украины урегулировать конфликт, вести переговоры, искать пространство для компромисса. «Я считаю, что это разумная тактика, потому что она предохраняет Украину от обвинений в ее адрес», — заявил он.

«Вы же прекрасно знаете, что есть тенденция, особенно в некоторых западноевропейских столицах, обвинять Украину, а не Россию, — пояснил Волкер. — А действия Зеленского не позволяют этому произойти». «Конечно, важно, чтобы у этой тактики был предел и она не приводила к уступкам в адрес России, — считает Волкер. — Но готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема — в Украине».

По его мнению, для Киева сейчас важно не допустить, чтобы на переговорах в нормандском формате он оказался в ситуации «все против Украины». Сейчас такой ситуации нет, поскольку, по словам Волкера, Германия по-прежнему твердо поддерживает Украину. «С Францией сложнее — она скорее ищет возможности развивать отношения с Россией», — считает экс-дипломат. — «Украине надо все время убеждаться в том, что ее позиция имеет поддержку. Иначе переговоры станут слишком сложными».

Бывший спецпредставитель США по Украине подверг критике предложенный в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности документ с идеями об урегулировании конфликта в Донбассе под названием «Двенадцать шагов к усилению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе». По его мнению, высказанные в нем предложения являются неприемлемыми.

Бывший американский дипломат Курт Волкер был назначен на пост спецпредставителя по Украине в июле 2017 года. В конце сентября он подал в отставку. Волкер был известен как сторонник жесткой политической линии США по отношении к России.