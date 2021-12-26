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Волкер призвал ввести санкции против России «немедленно»
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Волкер призвал ввести санкции против России «немедленно»

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Волкер призвал ввести санкции против России «немедленно»

США должны ввести превентивные санкции против России из-за ее агрессии в отношении Украины, не дожидаясь, пока будет «слишком поздно», заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Об этом он написал в своей статье для Центра анализа европейской политики.

«Текущая политика Запада заключается в том, что если Россия ухудшает ситуацию, тогда (и только после этого) Запад вводит новые санкции. Теперь необходимо изменить эту динамику — Запад должен ввести новые санкции сейчас и пойти на снятие этих санкций только если Россия откажется от военной эскалации», — написал Волкер.

Комментируя предложения по гарантиям безопасности, которые Россия направила США и остальным членам НАТО, Волкер подчеркнул, что они «совершенно неприемлемы» и Путин, по его словам, об этом знал. Бывший спецпредставитель США предположил, что российский президент, добиваясь отказа Запада, пытается использовать его как предлог для нападения на Украину или аннексии Донбасса.

«Это наихудшее объяснение политики вымогательства России и это то, что США и их союзники по НАТО должны серьезно принять во внимание», — написал Волкер. По его мнению, Запад должен решительно отвергнуть требования России и дать понять, что не будет вступать в переговоры, пока российские вооруженные силы готовы нанести удар.

Помимо этого Волкер заявил о необходимости увеличить военную помощь Украине. Он напомнил, что сенаторы США уже представили резолюцию об увеличении помощи Киеву в сфере безопасности, и подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена должна одобрить ее и обработать конкретные запросы, полученные от украинской стороны.

Бывший спецпредставитель Госдепа также предложил держать Россию в неведении и не сигнализировать ей, какие шаги США и НАТО предпримут в конечном счете, чтобы оказать помощь Украине.

По его мнению, заранее обещая, что вооруженные силы США не будут задействованы в потенциальном конфликте, или заявляя о твердой приверженности существующим союзникам, а не дружественным странам, не являющимся союзниками, Запад сигнализирует России, что нападение на некоторые государства безопасно, и поощряет дальнейшие агрессивные действия России против них.

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Помимо этого США и европейским странам следует инвестировать в энергетическую безопасность Украины, счел Волкер. Он пояснил, что уязвимость Украины перед российской агрессией усиливается, так как Киев все еще зависит от импортируемых энергоносителей.

«Для достижения подлинной энергетической независимости потребуется время, но эта цель должна быть целью, совместно принятой Украиной, США и Европой, и необходимо немедленно разработать политику для продвижения в этом направлении», — заключил Волкер.

Курт Волкер, отношения с Россией
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