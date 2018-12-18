В 2018 году в мире погибли 80 журналистов

За 11 месяцев 2018 года в мире погибли 80 журналистов. Об этом говорится в докладе организации «Репортеры без границ».

Уточняется, что 49 из них были умышленно убиты из-за их профессиональной деятельности, еще 31 погиб во время выполнения работы. Больше всего случаев гибели журналистов зафиксировано в Афганистане — там в 2018 году погибли 15 сотрудников СМИ. В Сирии были убиты 11 журналистов, в Мексике — девять.

В докладе указывается, что по сравнению с 2017 годом число журналистов, убитых из-за их профессиональной деятельности, возросло на 8%, а количество погибших профессиональных журналистов — на 15%. Отмечается, что в предыдущие три года эти числа снижались.

По данным организации, в настоящее время в мире под стражей находятся 348 журналистов. Уточняется, что 60 из них были арестованы в Китае. В 2017 году под арестом находились 326 журналистов.

Одним из самых громких убийств журналистов в 2018 году стала гибель саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который работал для The Washington Post. Он пропал после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в начале октября, после чего власти Турции заявили о его убийстве. Позднее Эр-Рияд признал смерть репортера в своем консульстве. В Анкаре утверждают, что приказ о его убийстве поступил «с самых высоких уровней».

В феврале был убит словацкий журналист Ян Куциак, который занимался расследованиями коррупции и возможными связями политиков страны с итальянской мафией. В конце июня в американском штате Мэриленд пятеро журналистов погибли при нападении на редакцию Capital Gazette.

11 декабря американский журнал Time назвал «Человеком года — 2018» журналистов, пострадавших из-за своей деятельности.