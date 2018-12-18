Стал известен список стран, проголосовавших в ООН против украинской резолюции по Крыму

Россия, Беларусь, Армения, Сербия и еще 15 государств проголосовали против принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая призывает Россию вывести ее войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях. Об этом сообщило Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.
Инициированную Украиной резолюцию поддержали 66 стран, 19 были против, воздержались 72.
В частности, против голосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.
Генассамблея ООН приняла резолюцию 17 декабря.
Документ, среди прочего, подчеркивает, что присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету и территориальной целостности Украины и подрывает безопасность и стабильность других государств Европы.
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