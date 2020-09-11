Журналист криворожской газеты открыто выступил против цензуры

В Кривом Роге Днепропетровской области журналист Александр Шидо уволился из местной газеты «Пульс» из-за цензуры, которая появилась в издании.
Об этом он сам сообщил в Facebook, отметив, что стаж его работы в журналистике более 30 лет.
В своем видеообращении он указал, в последнее время в газете стали выходить статьи, которые шли в разрез с мнением коллектива, а публикации проходили отборную цензуру.
«Последней каплей, переполнившей мою чашу терпения, послужила публикация „Шоколадные мальчики“ слуг народа». Откровенно говоря, стало стыдно за эту «заказуху» в «Пульсе» и за тех, кто за всем этим стоит. Поэтому я себе сказал: «Хватит!» И принял для себя решение. То, что оно правильное, убедился буквально сразу. Я словно от чего-то освободился — от неподъемной глыбы, которая годами тянула спину, от ржавого якоря, который тащил ко дну«, — написал журналист.
Напомним, ранее стало известно, что сын кандидата в мэры Кривого Рога от «Слуги народа» Марк Шевчик 3 сентября сбил ребенка на пешеходном переходе. Сообщается, что он нарушил правила дорожного движения и проехал на красный запрещающий сигнал светофора.
У сбитого 11-летнего Александра Бугора диагностировали тяжелые травмы. Его госпитализировали в Днепр в отделение нейрохирургии детской областной больницы.
Позже Дмитрий Шевчик подтвердил, что его 18-летний сын сбил на пешеходном переходе 11-летнего ребенка. Он сообщил, что Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Шевчик отметил, что не станет «отмазывать» сына от ДТП и предоставит всю необходимую помощь пострадавшему ребенку.
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