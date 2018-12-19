Экспресс Киев-Борисполь осилил уже тысячу рейсов

Поезда Kyiv Boryspil Express с 30 ноября по 19 декабря успели выполнить 1 тысячу рейсов и перевезти за это время 30 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в «Укразализныце». Там отмечают, что график движения экспресса соблюдается на 99,6%.

В компании заверяют, что сейчас рельсобусы работают на линии ритмично, а УЗ и далее будет развивать этот проект. В частности, как уже анонсировалось ранее, будет организована остановка экспресса на станции Выдубичи, где построят специальную платформу.

В данный момент на маршруте Киев — аэропорт Борисполь работают 27 пар поездов.