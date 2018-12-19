Украинцам станет проще выехать на работу в Германию

Для дальнейшего развития своей экономики Германия нуждается в привлечении рабочей силы из-за рубежа. Такие партии, как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и «зеленые», согласились с этим уже давно. В свою очередь консерваторы из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС), которые находятся у власти в стране уже 12 лет, долго отказывались принимать закон, существенно облегчающий процедуру привлечения в ФРГ трудовых мигрантов.

Теперь же партии правящей коалиции, наконец, решили подвести под этой дискуссией черту. В среду, 19 декабря, правительство ФРГ одобрило законопроект об иммиграции квалифицированных кадров. Теперь за него должен будет проголосовать немецкий парламент, пишет DW.

В ФРГ смогут искать работу и люди без высшего образования

Основные положения нового закона были согласованы еще в начале октября. Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) тогда констатировал: «Дефицит квалифицированных кадров — это главная проблема предприятий в Германии, и эта проблема будет становиться все более острой на отечественном рынке труда».

Новые правила призваны упорядочить и существенно облегчить трудоустройство в Германии выходцам из так называемых третьих стран, иначе говоря — из государств за пределами ЕС, будь то Китай и Индия или Украина. Причем не только специалистам с высшим образованием, но и представителям рабочих профессий.

Иностранцы с высшим или средним специальным образованием уже сейчас при наличии ряда условий могут получить в Германии работу вместе с видом на жительство. Согласно новому закону, теперь такая возможность будет у всех мигрантов, имеющих признанное в ФРГ свидетельство о профессиональной квалификации.

Полгода на поиск работы в Германии

На данный момент список регламентированных профессий в Германии включает в себя 62 специальности и их подгруппы: это на 14 больше, чем в 2017 году. Еще одно новшество заключается в том, что при найме на работу граждане Германии и ЕС больше не будут иметь приоритет по сравнению с иностранцами.

Правда, правительство оставляет за собой право снова вводить ограничения по профессиям, если в тех или иных отраслях немецкой экономики начнется спад и будут увольнения.

Кроме того, закон предусматривает, что иностранные специалисты смогут трудоустраиваться в Германии в том числе и после прибытия в страну. До сих пор будущему мигранту нужно было иметь еще до отъезда в ФРГ уже подписанный трудовой договор с какой-нибудь немецкой фирмой.

Теперь же это условие больше не будет обязательным. Человек, обладающий признанной в ФРГ квалификацией и владеющий немецким языком, сможет все равно приехать в Германию и полгода искать здесь работу.

Но в течение этого срока он не будет иметь права на получение социальной помощи и должен будет доказать, что способен сам себя содержать. Власти ФРГ также намерены облегчить процедуру признания зарубежных дипломов и прочих документов о получении высшего или профессионально-технического образования.

Камень преткновения — непризнанные беженцы

Между тем самые жаркие споры в правящей коалиции вызвал вопрос об изменении статуса мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, но хорошо интегрированных и нашедших себе место на немецком рынке труда. От этой возможности в итоге было решено отказаться.

Вместо этого закон предусматривает, что иностранец получит лишь отсрочку от высылки сроком на два года — при условии, что у него уже как минимум 18 месяцев имеется работа с занятостью не менее 35 часов в неделю, а с заработка делают социальные отчисления.