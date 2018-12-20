Google сняла рекламу с повзрослевшим Маколеем Калкиным в стиле «Один дома»

Google сняла рекламу своего сервиса Assistant, использовав знаменитые сцены из фильма «Один дома».

38-летний Маколей Калкин снова остался один дома и зовет к себе на Рождество, но на этот раз ему нужна современная помощь от Google Assistant, пишет УНИАН.

В новой рекламе для Google Калкин возвращается в роль фильма «Один дома», вышедшего 28 лет назад. Знаменитые сцены в доме Маккалистеров Кевин повторяет, но уже во взрослой жизни и с современными технологиями «умного дома».

На протяжении всего рекламного ролика Калкин просит гаджеты с технологией Google Assistant показать последние новости, заказать гель после бритья, повысить температуру в доме и даже помогает принять заказ от разносчика пиццы, используя озвучку вымышленного фильма «Ангелы с грязными душами».

Поклонники рождественской комедии получили массу удовольствия от такой рекламы.