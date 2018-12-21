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Из всех bitcoin-кошельков только 5% принадлежат частным лицам

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Из всех bitcoin-кошельков только 5% принадлежат частным лицам

Компания Chainalysis проанализировала 460 млн существующих биткоин-адресов, меньше половины из них, 172 млн, активные. Всего 25 млн криптовалютных кошельков принадлежат частным инвесторам, это 5% от общего числа. Остальными из рабочих адресов пользуются различные сервисы, например, платформы для торговли цифровыми деньгами.

Среди активных кошельков только на 27 млн есть какое-то количество биткоинов, остальные пустые и используются в качестве вспомогательных инструментов для совершения платежей. По словам экспертов, это говорит о том, что фактическая транзакционная ценность сети криптовалюты составляет 20% от номинальной.

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Ранее Chainalysis подсчитала, что объем биткоин платежей в e-commerce упал на 80% в 2018 году.

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Пятница, 21 декабря 2018
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об экономических итогах 2018 года

Макрозадачей экономических реформ должна стать трансформация украинской экономки в направлении, заданном вышеприведенными векторами развития, задействование потенциала украинской науки. И тогда наша страна будет экспортировать не только катанку, ячмень и семена подсолнечника, аммиачную селитру и карбамидно-аммиачную смесь. Тогда Украина будет производить и продавать на внешних рынках электронное, оптическое телекоммуникационное и мультимедийное оборудование, продукцию аэрокосмической промышленности, судостроения, сельхозмашиностроения, станкостроения и фармацевтики.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Что будет с курсом доллара в 2019 году

Курсовая динамика ноября-декабря уходящего года была довольно насыщенной и доллар снова привлек к себе внимание как населения, так и бизнеса. Еще более интересной ситуация может быть в 2019 году. Выборы, растущая зависимость от аграриев (а значит и от урожая 2019) и дисбаланс во внешней торговле, на фоне растущей поддержки от внешних кредиторов, обещают сделать 2019 год для валютного рынка скорее не сложным, а очень интересным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об экономических прогнозах

Окончание года – время, когда принято оглашать прогнозы: насколько процентов вырастет/снизится ВВП, каким будет курс гривны, как изменится сальдо платежного баланса, на сколько долларов подорожает/подешевеет баррель нефти, et cetera. При этом все совершаемые экономические прогнозы можно разделить на три класса - со слабой, средней и сильной степенью прогнозирования.
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