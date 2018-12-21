Из всех bitcoin-кошельков только 5% принадлежат частным лицам

Компания Chainalysis проанализировала 460 млн существующих биткоин-адресов, меньше половины из них, 172 млн, активные. Всего 25 млн криптовалютных кошельков принадлежат частным инвесторам, это 5% от общего числа. Остальными из рабочих адресов пользуются различные сервисы, например, платформы для торговли цифровыми деньгами.

Среди активных кошельков только на 27 млн есть какое-то количество биткоинов, остальные пустые и используются в качестве вспомогательных инструментов для совершения платежей. По словам экспертов, это говорит о том, что фактическая транзакционная ценность сети криптовалюты составляет 20% от номинальной.

Ранее Chainalysis подсчитала, что объем биткоин платежей в e-commerce упал на 80% в 2018 году.