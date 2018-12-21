Mars Express прислал фото уникального кратера, заполненного льдом

Аппарат Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА) подготовился к встрече католического Рождества и 15-летней годовщину прибытия на орбиту Красной планеты. Представители космического агентства опубликовали «праздничные» изображения кратера Королева, расположенного в северном полушарии планеты.
На первый взгляд может показаться, что кратер заполнен свежевыпавшим снегом. Но на самом деле он заполнен нетающим льдом, который образовался из-за необычного метеорологического явления.
Ширина кратера Королева составляет 82 километра, а глубина — два километра. Этот сохранившийся метеоритный кратер постоянно заполнен водным льдом. Толщина льда в центре составляет 1,8 километра в любое время года.
Причина — холодная ловушка. Как отмечается в пресс-релизе ЕКА, самые глубокие части кратера Королева, содержащие не тающий лед, находятся под подушкой из холодного воздуха: воздух, движущийся над отложениями льда, охлаждается и опускается вниз. В результате создается слой холодного воздуха, который постоянно находится непосредственно над самим льдом. Он действует как щит, не давая льду нагреваться и исчезать.
Атмосфера Марса очень плохо проводит тепло, усиливая этот эффект и сохраняя кратер Королева «ледяным».
Как отмечают ученые, что такого рода «снежные шапки» очень важны для будущих пилотируемых миссий к Красной планете, поскольку будущие миссии к Красной планете будут нуждаться в воде.
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