Mars Express прислал фото уникального кратера, заполненного льдом

Аппарат Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА) подготовился к встрече католического Рождества и 15-летней годовщину прибытия на орбиту Красной планеты. Представители космического агентства опубликовали «праздничные» изображения кратера Королева, расположенного в северном полушарии планеты.

На первый взгляд может показаться, что кратер заполнен свежевыпавшим снегом. Но на самом деле он заполнен нетающим льдом, который образовался из-за необычного метеорологического явления.

Ширина кратера Королева составляет 82 километра, а глубина — два километра. Этот сохранившийся метеоритный кратер постоянно заполнен водным льдом. Толщина льда в центре составляет 1,8 километра в любое время года.

Причина — холодная ловушка. Как отмечается в пресс-релизе ЕКА, самые глубокие части кратера Королева, содержащие не тающий лед, находятся под подушкой из холодного воздуха: воздух, движущийся над отложениями льда, охлаждается и опускается вниз. В результате создается слой холодного воздуха, который постоянно находится непосредственно над самим льдом. Он действует как щит, не давая льду нагреваться и исчезать.

Атмосфера Марса очень плохо проводит тепло, усиливая этот эффект и сохраняя кратер Королева «ледяным».

Как отмечают ученые, что такого рода «снежные шапки» очень важны для будущих пилотируемых миссий к Красной планете, поскольку будущие миссии к Красной планете будут нуждаться в воде.