Глава немецкого МИД выступил против размещения в Европе ядерных ракет США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против размещения новых ракет средней дальности с ядерными боеголовками в Европе, если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он рассказал в интервью агентству DPA.
«Ни в коем случае Европа не должна становиться ареной для дебатов о наращивании вооружений. Размещение новых ракет средней дальности столкнется с широким сопротивлением в Германии», — приводит слова министра издание Tiroler Tageszeitung.
Маас добавил, что ядерное вооружение является неправильным ответом на разрыв договора. По его мнению, «политика 1980-х годов не помогает отвечать на вопросы сегодняшнего дня».
Напомним, что в октябре президент США Дональд Трамп объявил о планах выйти из договора. Он объяснил свое решение тем, что в России ведется разработка запрещенных ракетных систем. 4 декабря НАТО обвинило Россию в нарушении ДРСМД, а 21 декабря Генассамблея ООН не приняла предложенную Москвой резолюцию о договоре.
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