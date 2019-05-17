Глава МИД Германии едет обсуждать с Лавровым Украину

Глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым во время двусторонней встречи в Хельсинки ситуацию в Украине и членство РФ в Совете Европы. Об этом сообщили в пятницу в МИД ФРГ.

«Министр Маас встретится в Хельсинки с российским министром Лавровым. Наряду с членством РФ в Совете Европы, речь пойдет о двусторонних вопросах и международных темах, в том числе о ситуации на Ближнем Востоке и в Украине», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Перед вылетом в Хельсинки на сессию Комитета министров Совета Европы Маас напомнил, что «Россия, самая крупная страна — член СЕ, почти два года не платит свои взносы», а «ее делегация уже на протяжении нескольких лет не представлена в ПАСЕ».

Напомним, что в апреле 2014 года делегация РФ в Парламентской ассамблее СЕ была лишена права голоса из-за аннексии Крыма. В апреле 2019 года евродепутаты приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ.